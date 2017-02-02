Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном". Российский форвард вывел команду вперед во втором периоде – 3:2. Эта шайба стала для 31-летнего хоккеиста 25-й в сезоне. Всего в его активе теперь 550 шайб в играх "регулярки".

Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя канадца Рона Фрэнсиса. На 26-м месте находится Джонни Буцик с 556-ю голами.