05:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин забросил 550-ю шайбу в НХЛ

0
0
0
1

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Бостоном". Российский форвард вывел команду вперед во втором периоде – 3:2. Эта шайба стала для 31-летнего хоккеиста 25-й в сезоне. Всего в его активе теперь 550 шайб в играх "регулярки".

Овечкин вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя канадца Рона Фрэнсиса. На 26-м месте находится Джонни Буцик с 556-ю голами.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Монте-Кристо(Мститель) .

Гений ! И играл сегодня бесподобно !

06:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ