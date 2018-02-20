Овечкин забросил 35-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало". Россиянин открыл счет в этой встрече.

Для Овечкина эта шайба стала 35-й в сезоне. Он продолжает лидировать в снайперской гонке, опережая Евгения Малкина (33 гола) и Никиту Кучерова (31).