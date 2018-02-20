00:15 | Хоккей — НХЛ

Овечкин забросил 35-ю шайбу в сезоне. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало". Россиянин открыл счет в этой встрече.

Для Овечкина эта шайба стала 35-й в сезоне. Он продолжает лидировать в снайперской гонке, опережая Евгения Малкина (33 гола) и Никиту Кучерова (31).

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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van der sar

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