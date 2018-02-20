Овечкин забросил 35-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало". Россиянин открыл счет в этой встрече.
Для Овечкина эта шайба стала 35-й в сезоне. Он продолжает лидировать в снайперской гонке, опережая Евгения Малкина (33 гола) и Никиту Кучерова (31).
Ovechkin with a fantastic tip from a Djoos shot. Caps up 1-0! pic.twitter.com/UT2TdOeoM3– cara (@carabahniuk) 19 февраля 2018 г.
#ALLCAPS Ovechkin opens the scoring in Buffalo. #Sabres pic.twitter.com/zpbi7Kb4Df– BuffaloHockeyCentral (@BHCdotcom) 19 февраля 2018 г.
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van der sar
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