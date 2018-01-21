Овечкин забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче с "Филадельфией". Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". При розыгрыше большинства россиянин после передачи Джона Карлсона мощным броском отправил шайбу в ворота Брайана Эллиотта.

Этот гол стал для Овечкина 29-м в сезоне. Он по-прежнему лидирует в гонке снайперов НХЛ, опережая форварда "Тампы" Никиту Кучерова, на счету которого 27 шайб.