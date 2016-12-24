04:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне, красиво обыграв Василевского

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Россиянин отличился во встрече регулярного чемпионата с "Тампа-Бэй", после выхода один на один красиво обыграв российского голкипера Андрей Василевского. Передачу ему отдал его соотечественник защитник Дмитрий Орлов. Всего на счету Овечкина 24 (15+9) очка в 32 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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HarryAngel

йо.. Авце всего десять очков до штуки!!!

08:19

Джин_SM(v3)

Василевский чутка ворота потерял..

08:12

PallMall

Василевский мог бы и побольше пропустить от Сани.

05:03

van der sar

540.

04:41

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