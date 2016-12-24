Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне, красиво обыграв Василевского

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. Россиянин отличился во встрече регулярного чемпионата с "Тампа-Бэй", после выхода один на один красиво обыграв российского голкипера Андрей Василевского. Передачу ему отдал его соотечественник защитник Дмитрий Орлов. Всего на счету Овечкина 24 (15+9) очка в 32 матчах.

Ovechkin's 15th goal of the season on an amazing pass from Dmitry Orlov. Ovechkin now at 990 career points. #CapsHolidayParty #RockTheRed pic.twitter.com/8edKDcveWO – Washington Capitals (@Capitals) 24 декабря 2016 г.