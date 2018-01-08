01:16 | Хоккей — НХЛ

Овечкин забил "Сент-Луису" и вышел в лидеры снайперской гонки. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса". Россиянин сделал счет равным - 2:2.

Россиянин забил 27-й гол в сезоне. По этому показателю он занимает первое место в лиге. В тройке также форвард "Тампы" Никита Кучеров (26 шайб) и нападающий "Айлендерс" Андерс Ли (25).

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Упёртый русский .................... Тупее полуволкова может быть только полный волков. Уверен, что в жизни он из дурдома не вылазит.

02:29

Монте-Кристо (Мститель) .

Овечкин снова был безусловно лучшим в этой игре у Вашингтона.

02:27

Монте-Кристо (Мститель) .

fireman32 ..................... Место не Великому в третьем звене, а тебе в дурке...

02:27

Werewolf

Упёртый русский Да, всё - в одном стиле... Вот парадокс, почему в сборной большинство на последних турнирах было такое слабое? Слева - пушка Овечкин (Панарин), справа - пушка Малкин (Тарасенко, Кучеров). В центре - каток Анисимов или тонкие Кузнецов с Наместниковым... Все в НХЛ феерят в большинстве, а в сборной, даже на маленькой площадке на км - ничего особенного... Чудеса, да и только!_________Какие чудеса то? Это регулярка. Тут все на пол ноги играют. В ПО нет такого. На ЧМ нет такого. На ОИ нет такого. Там все всерьез играют.

02:17

Упёртый русский

Да, всё - в одном стиле... Вот парадокс, почему в сборной большинство на последних турнирах было такое слабое? Слева - пушка Овечкин (Панарин), справа - пушка Малкин (Тарасенко, Кучеров). В центре - каток Анисимов или тонкие Кузнецов с Наместниковым... Все в НХЛ феерят в большинстве, а в сборной, даже на маленькой площадке на км - ничего особенного... Чудеса, да и только!

02:00

fireman32

В большинстве Овечкин незаменм,но при игре в равных составах Бэкстрему нужен более толковый помощник.Место Овечкина уже в третьей тройке и это в лучшем случае.

01:56

van der sar

585.

01:47

Алкимо. 45 лет за Спартак!

Красаучег, Саня! Лупит с одного и того же места!

01:37