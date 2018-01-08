Овечкин забил "Сент-Луису" и вышел в лидеры снайперской гонки. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса". Россиянин сделал счет равным - 2:2.
Россиянин забил 27-й гол в сезоне. По этому показателю он занимает первое место в лиге. В тройке также форвард "Тампы" Никита Кучеров (26 шайб) и нападающий "Айлендерс" Андерс Ли (25).
Alex Ovechkin is good. pic.twitter.com/jKgv8Z5m6v– Cristiano Simonetta (@CMS_74_) 7 января 2018 г.
Alex Ovechkin scores on the PP to tie it up. Who needs the full two minutes when you can score in 3 seconds? pic.twitter.com/B43Wy4NCqK– Ian Oland (@ianoland) 7 января 2018 г.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Нью-Йорк Айлендерс
- Сент-Луис Блюз
- Никита Кучеров
- Андерс Ли
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Монте-Кристо (Мститель) .
Упёртый русский .................... Тупее полуволкова может быть только полный волков. Уверен, что в жизни он из дурдома не вылазит.
02:29
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин снова был безусловно лучшим в этой игре у Вашингтона.
02:27
Монте-Кристо (Мститель) .
fireman32 ..................... Место не Великому в третьем звене, а тебе в дурке...
02:27
Werewolf
Упёртый русский Да, всё - в одном стиле... Вот парадокс, почему в сборной большинство на последних турнирах было такое слабое? Слева - пушка Овечкин (Панарин), справа - пушка Малкин (Тарасенко, Кучеров). В центре - каток Анисимов или тонкие Кузнецов с Наместниковым... Все в НХЛ феерят в большинстве, а в сборной, даже на маленькой площадке на км - ничего особенного... Чудеса, да и только!_________Какие чудеса то? Это регулярка. Тут все на пол ноги играют. В ПО нет такого. На ЧМ нет такого. На ОИ нет такого. Там все всерьез играют.
02:17
Упёртый русский
Да, всё - в одном стиле... Вот парадокс, почему в сборной большинство на последних турнирах было такое слабое? Слева - пушка Овечкин (Панарин), справа - пушка Малкин (Тарасенко, Кучеров). В центре - каток Анисимов или тонкие Кузнецов с Наместниковым... Все в НХЛ феерят в большинстве, а в сборной, даже на маленькой площадке на км - ничего особенного... Чудеса, да и только!
02:00
fireman32
В большинстве Овечкин незаменм,но при игре в равных составах Бэкстрему нужен более толковый помощник.Место Овечкина уже в третьей тройке и это в лучшем случае.
01:56
van der sar
585.
01:47
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Красаучег, Саня! Лупит с одного и того же места!
01:37