Овечкин забил "Сент-Луису" и вышел в лидеры снайперской гонки. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса". Россиянин сделал счет равным - 2:2.

Россиянин забил 27-й гол в сезоне. По этому показателю он занимает первое место в лиге. В тройке также форвард "Тампы" Никита Кучеров (26 шайб) и нападающий "Айлендерс" Андерс Ли (25).