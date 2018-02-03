Овечкин забил "Питтсбургу", шайба залетела от конька Дюмулина. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Питтсбурга" забил гол. Россиянин сократил отставание в счете своей команды - 1:2. Шайба в ворота в этом моменте залетела от защитника "Пингвинз" Брайана Дюмулина.
Отметим, этот гол стал 31-м для Овечкина в сезоне. Всего на его счету на данный момент 54 очка.
Ovechkin does all the heavy lifting, gets the assist from Dumoulin for the goal.– NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 3 февраля 2018 г.
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