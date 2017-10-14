Овечкин забил больше голов в этом сезоне, чем 7 клубов НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился очередным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси". Капитан "Кэпиталз" забросил свою 9-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 10 (9+1) очков в 5 встречах "регулярки".

Отметим, что россиянин забросил больше шайб, чем 7 клубов НХЛ на данный момент. Меньше Овечкина голов у "Каролины" (6), "Бостона" (7), "Монреаля" (5), "Ванкувера", "Эдмонтона", "Сан-Хосе" (по 7) и "Далласа" (8).

Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне! Видео