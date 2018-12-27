Овечкин: "Я выгляжу старой лошадью, но болельщики по-прежнему меня ценят"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал то, что болельщики выбрали его капитаном сборной Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ-2019.

- Это здорово. Иметь уважение болельщиков очень важно. Спасибо, болельщики. Да, я здесь выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня по-прежнему ценят, что очень важно. Они смотрят матчи и хотят чаще видеть любимых игроков. Это круто.

Быть выбранным – огромная привилегия. Всегда приятно, когда тебя выбирают. И мне нравится там представлять "Вашингтон"… А никакого поствыигрышного похмелья у нас нет. После Рождества, возможно, да. Но не после Кубка Стэнли. Три дня в Сан-Хосе будут отличными, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Помимо Овечкина, капитанами сборных своих дивизионов стали Натан Маккиннон ("Колорадо"), Остон Мэттьюс ("Торонто") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"). Матч звезд НХЛ пройдет с 25 по 26 января 2019 года в Сан-Хосе, штат Калифорния.