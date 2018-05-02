05:18 | Хоккей — НХЛ

Овечкин вывел "Вашингтон" вперед в матче с "Питтсбургом". Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в концовке 3-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". За 1 минуту и 7 секунд до конца встречи россиянин поразил ворота соперника. Ранее в матче он также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 13 (8+5) очков в плей-офф.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Первый победный гол в карьере Овечкина в плей-офф кубка Стэнли. Да еще и в исключительной ситуации. Конечно, это не победный гол в седьмом матче серии в финале. Но тем не менее это было круто !

05:25

Adios Amigos R...

Оч круто...

05:22

Доктор Айболит

Овечкин зарешал

05:21

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