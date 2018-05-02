Овечкин вывел "Вашингтон" вперед в матче с "Питтсбургом". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в концовке 3-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". За 1 минуту и 7 секунд до конца встречи россиянин поразил ворота соперника. Ранее в матче он также отметился голевой передачей. Теперь на его счету 13 (8+5) очков в плей-офф.