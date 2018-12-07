Овечкин вышел на четвертое место по голам в пустые ворота

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" забросил шайбу в пустые ворота, тем самым продлив результативную серию до 10 встреч.
Кроме того, россиянин вышел на четвертое место по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ. У него 32 гола. Столько же у Джерома Игинлы.
Лидирует Уэйн Гретцки (56 голов), вторым идет Мариан Хосса (40 шайб). Замыкает тройку Марио Лемье (33 гола).
OVI SEALS THE DEAL WITH THE EMPTY-NETTER! pic.twitter.com/e98f2Mqcsu– NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 7 декабря 2018 г.
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