Овечкин вышел на четвертое место по голам в пустые ворота

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны" забросил шайбу в пустые ворота, тем самым продлив результативную серию до 10 встреч.

Кроме того, россиянин вышел на четвертое место по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ. У него 32 гола. Столько же у Джерома Игинлы.

Лидирует Уэйн Гретцки (56 голов), вторым идет Мариан Хосса (40 шайб). Замыкает тройку Марио Лемье (33 гола).