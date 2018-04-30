Овечкин вышел на 5-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (4:1, 1-1). Россиянин забил 7-й гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли и набрал 11-е очко.

32-летний форвард набрал 101-е очко за карьеру в 105 матчах Кубка Стэнли. Овечкин вышел на пятое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди российских игров, улучшив результат Алексея Ковалева (100 очков в 123 играх).

Лучшим по этому показателю является Сергей Федоров (176 очков в 183 играх), второе место занимает нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (162 очка в 154 матчах), замыкает тройку Сергей Зубов (117 очков в 164 встречах). На четвертом месте располагается Павел Дацюк – 113 очков в 157 матчах.