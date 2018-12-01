Овечкин вышел на 15-е место по количеству заброшенных шайб в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Нью-Джерси" (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Также он записал в свой актив две результативные передачи.

Россиянин забросил свою 626-ю шайбу в НХЛ (без учета плей-офф). Он обошел на одну шайбу Джерома Игинлу и Джо Сакика. По этому показателю он вышел на чистое 15-е место. На 14-м месте Дэйв Андрейчук - 640 голов.

Лидером по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ является Уэйн Гретцки - 894 гола.

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