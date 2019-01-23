06:52 | Хоккей — НХЛ

Овечкин вышел на 14-е место по числу голов в истории НХЛ

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (6:7 ОТ) оформил хет-трик. По общему числу голов за карьеру он обошел Дэйва Андрейчака (640) и вышел на чистое 14-е место в истории лиги – 643.

На 13-месте идет канадец Брендан Шэнахэн, забросивший за карьеру 656 шайб. Лидером является Уэйн Гретцки​ – 894 гола.

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео //
"Вашингтон" проиграл в овертайме "Сан-Хосе", несмотря на 4 очка Овечкина //
Овечкин обошел Селляне и вышел на 10-е место по хет-трикам в НХЛ //
Овечкин признан первой звездой матча с "Сан-Хосе"

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