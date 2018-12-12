Овечкин вышел на 12-е место по количеству хет-триков в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил 21-й хет-трик в карьере, забросив три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". В середине третьего периода он сделал счет 6:1.
Таким образом, форвард вышел на 12-е место по показателю хет-триков в НХЛ, обогнав Павла Буре. Лидирует в рейтинге канадец Уэйн Гретцки - 50.
Goals and @ovi8 go together quite well.#NHLStats x @SAPSports pic.twitter.com/pjL4TFAkrc– NHL (@NHL) 12 декабря 2018 г.
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