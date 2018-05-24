Овечкин вышел на 10-е место по количеству заброшенных шайб в плей-офф

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 58-ю шайбу в 116 матчах плей-офф НХЛ. Он отличился в седьмом матче финальной серии Восточной конференции с "Тампа-Бэй" (4:0).

Таким образом, Овечкин вышел на 10-е место по количеству заброшенных шайб среди игроков в плей-офф, проведших более 100 матчей. Наилучший показатель у Марио Лемье – 0,71 гола за игру.