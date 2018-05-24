Овечкин вышел на 10-е место по количеству заброшенных шайб в плей-офф

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 58-ю шайбу в 116 матчах плей-офф НХЛ. Он отличился в седьмом матче финальной серии Восточной конференции с "Тампа-Бэй" (4:0).
Таким образом, Овечкин вышел на 10-е место по количеству заброшенных шайб среди игроков в плей-офф, проведших более 100 матчей. Наилучший показатель у Марио Лемье – 0,71 гола за игру.
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Papa-psix
не понял.. по какому показателю Овечкин вышел на 10-е место ? По количеству голов или по средней результативности за матч ? Если по количеству голов, как написано в статье, то к чему комментарий о том, что статистика ведётся по игрокам, проведшим не менее 100 матчей в плей-офф ? А если за 90 матчей забил больше, не считается ? И зачем привели лидерство Лемье с показателем 0,71 за игру ?
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