Овечкин выломал дверь во время экскурсии в академии ФБР. Видео

Игроки "Вашингтона" сходили на экскурсию в академию Федерального бюро расследования (ФБР) США, информирует пресс-служба клуба. Там они попробовали себя в разных упражнениях, с помощью которых готовят будущих агентов.
Шведы Андре Бураковски и Никлас Бэкстрем взяли урок рукопашного боя, а россиянин Александр Овечкин попробовал выломать дверь с помощью специального тарана. После четырех ударов дверь открылась.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS– Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2017 г.
Материалы других СМИ
romavodov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
10:02
fifa_guru
а вчера после четырех его ударов шайба не зашла что-то
09:25