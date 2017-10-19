08:13 | Хоккей — НХЛ

Овечкин выломал дверь во время экскурсии в академии ФБР. Видео

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Игроки "Вашингтона"​ сходили на экскурсию в академию Федерального бюро расследования (ФБР) США, информирует пресс-служба клуба. Там они попробовали себя в разных упражнениях, с помощью которых готовят будущих агентов.

Шведы Андре Бураковски и Никлас Бэкстрем взяли урок рукопашного боя, а россиянин Александр Овечкин попробовал выломать дверь с помощью специального тарана. После четырех ударов дверь открылась.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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romavodov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

10:02

fifa_guru

а вчера после четырех его ударов шайба не зашла что-то

09:25