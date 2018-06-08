Овечкин выиграл "Конн Смайт Трофи" за явным преимуществом

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, получивший "Конн Смайт Трофи" по итогам финальной серии плей-офф НХЛ против "Вегаса" (4-1 в серии), стал обладателем этой награды с внушительным преимуществом, сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ. В опросе на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли, который вручается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ, 13 из 18 выборщиков поставили российского форварда на первое место. В пяти оставшихся случаях он занял второе место.

Второе место в голосовании занял партнер Овечкина по "Кэпиталз" Евгений Кузнецов – пять выборщиков поставили его на первую строчку, 13 – на вторую. На третьем месте расположился голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби (17 из 18 голосов), еще один "бронзовый" голос был отдан вратарю "Вегаса" Марку-Андре Флери.

"Вашингтон" завоевал первый в истории Кубок Стэнли. Овечкин стал лучшим снайпером этого розыгрыша плей-офф (15 шайб). В споре бомбардиров он уступил первую строчку Кузнецову - 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

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