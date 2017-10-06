Овечкин выдал лучший старт сезона в НХЛ

В первом матче сезона-2017/18 Александр Овечкин отметился хет-триком. Никогда прежде лучший российский бомбардир в истории НХЛ не начинал сезон настолько результативно. На старте чемпионата-2009/10 форвард "Вашингтона" набрал три очка в игре с "Бостоном", а в первом матче за "столичных" в 2005 году он оформил дубль.
Первые матчи Александра Овечкина в сезоне
|
Сезон
|
Соперник
|
Счет
|
Очки
|
2005/06
|
Коламбус (д)
|
3:2
|
2 (2+0)
|
2006/07
|
Рейнджерс (г)
|
2:5
|
0
|
2007/08
|
Атланта (г)
|
3:1
|
1 (0+1)
|
2008/09
|
Атланта (г)
|
4:7
|
0
|
2009/10
|
Бостон (г)
|
4:1
|
3 (2+1)
|
2010/11
|
Атланта (г)
|
2:4
|
1 (0+1)
|
2011/12
|
Каролина (д)
|
4:3 ОТ
|
1 (0+1)
|
2012/13
|
Тампа-Бэй (г)
|
3:6
|
0
|
2013/14
|
Чикаго (г)
|
4:6
|
2 (1+1)
|
2014/15
|
Монреаль (д)
|
1:2 Б
|
0
|
2015/16
|
Нью-Джерси(д)
|
5:3
|
2 (1+1)
|
2016/17
|
Питтсбург (г)
|
2:3 Б
|
0
|
2017/18
|
Оттава (г)
|
5:4 Б
|
3 (3+0)
Овечкин сделал 18-й хет-трик в регулярных чемпионатах и вышел на второе место по этому показателю, обойдя Александра Могильного. Из россиян чаще три шайбы за игру забрасывал только Павел Буре – 20 раз. Овечкин упрочил лидерство по числу хет-триков среди действующих хоккеистов, увеличив отрыв от Яромира Ягра (15). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец отмечался тремя и более шайбами 50 раз.
Россияне, сделавшие 10 и более хет-триков в НХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Число хет-триков
|
Павел БУРЕ
|
Ванкувер (9), Флорида (10), Рейнджерс (1)
|
20
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон (18)
|
18
|
Александр МОГИЛЬНЫЙ
|
Баффало (10), Ванкувер (4), Нью-Джерси (1), Торонто (2)
|
17
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Атланта (11), Нью-Джерси (2)
|
13
|
Алексей КОВАЛЕВ
|
Рейнджерс (2), Питтсбург (8), Оттава (2)
|
12
|
Евгений МАЛКИН
|
Питтсбург (11)
|
11
Александр Великий довел количество заброшенных шайб до 561-й и теперь делит в списке лучших снайперов НХЛ 24-е место с Майком Модано. Для того, чтобы подвинуть с 20-й строчки Марка Рекки капитану "Вашингтона" нужно отличиться еще 17 раз. По набранным очкам Овечкин вышел на 70-е место (1038 баллов), обогнав Бобби Смита. (Кирилл БУРДАКОВ)
- Александр Овечкин
- Яромир Ягр
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Майк Модано
- Уэйн Гретцки
- Павел Буре
- Александр Могильный
- Марк Рекки