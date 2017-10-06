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19:20 | Хоккей — НХЛ

Овечкин выдал лучший старт сезона в НХЛ


В первом матче сезона-2017/18 Александр Овечкин отметился хет-триком. Никогда прежде лучший российский бомбардир в истории НХЛ не начинал сезон настолько результативно. На старте чемпионата-2009/10 форвард "Вашингтона" набрал три очка в игре с "Бостоном", а в первом матче за "столичных" в 2005 году он оформил дубль.

Первые матчи Александра Овечкина в сезоне

Сезон

Соперник

Счет

Очки

2005/06

Коламбус (д)

3:2

2 (2+0)

2006/07

Рейнджерс (г)

2:5

0

2007/08

Атланта (г)

3:1

1 (0+1)

2008/09

Атланта (г)

4:7

0

2009/10

Бостон (г)

4:1

3 (2+1)

2010/11

Атланта (г)

2:4

1 (0+1)

2011/12

Каролина (д)

4:3 ОТ

1 (0+1)

2012/13

Тампа-Бэй (г)

3:6

0

2013/14

Чикаго (г)

4:6

2 (1+1)

2014/15

Монреаль (д)

1:2 Б

0

2015/16

Нью-Джерси(д)

5:3

2 (1+1)

2016/17

Питтсбург (г)

2:3 Б

0

2017/18

Оттава (г)

5:4 Б

3 (3+0)

Овечкин сделал 18-й хет-трик в регулярных чемпионатах и вышел на второе место по этому показателю, обойдя Александра Могильного. Из россиян чаще три шайбы за игру забрасывал только Павел Буре – 20 раз. Овечкин упрочил лидерство по числу хет-триков среди действующих хоккеистов, увеличив отрыв от Яромира Ягра (15). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец отмечался тремя и более шайбами 50 раз.

Россияне, сделавшие 10 и более хет-триков в НХЛ

Игрок

Клуб

Число хет-триков

Павел БУРЕ

Ванкувер (9), Флорида (10), Рейнджерс (1)

20

Александр ОВЕЧКИН

Вашингтон (18)

18

Александр МОГИЛЬНЫЙ

Баффало (10), Ванкувер (4), Нью-Джерси (1), Торонто (2)

17

Илья КОВАЛЬЧУК

Атланта (11), Нью-Джерси (2)

13

Алексей КОВАЛЕВ

Рейнджерс (2), Питтсбург (8), Оттава (2)

12

Евгений МАЛКИН

Питтсбург (11)

11

Александр Великий довел количество заброшенных шайб до 561-й и теперь делит в списке лучших снайперов НХЛ 24-е место с Майком Модано. Для того, чтобы подвинуть с 20-й строчки Марка Рекки капитану "Вашингтона" нужно отличиться еще 17 раз. По набранным очкам Овечкин вышел на 70-е место (1038 баллов), обогнав Бобби Смита. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трик за шесть минут. Такой Овечкин нам нужен!

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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