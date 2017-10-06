Овечкин выдал лучший старт сезона в НХЛ

В первом матче сезона-2017/18 Александр Овечкин отметился хет-триком. Никогда прежде лучший российский бомбардир в истории НХЛ не начинал сезон настолько результативно. На старте чемпионата-2009/10 форвард "Вашингтона" набрал три очка в игре с "Бостоном", а в первом матче за "столичных" в 2005 году он оформил дубль.

Первые матчи Александра Овечкина в сезоне

Сезон Соперник Счет Очки 2005/06 Коламбус (д) 3:2 2 (2+0) 2006/07 Рейнджерс (г) 2:5 0 2007/08 Атланта (г) 3:1 1 (0+1) 2008/09 Атланта (г) 4:7 0 2009/10 Бостон (г) 4:1 3 (2+1) 2010/11 Атланта (г) 2:4 1 (0+1) 2011/12 Каролина (д) 4:3 ОТ 1 (0+1) 2012/13 Тампа-Бэй (г) 3:6 0 2013/14 Чикаго (г) 4:6 2 (1+1) 2014/15 Монреаль (д) 1:2 Б 0 2015/16 Нью-Джерси(д) 5:3 2 (1+1) 2016/17 Питтсбург (г) 2:3 Б 0 2017/18 Оттава (г) 5:4 Б 3 (3+0)

Овечкин сделал 18-й хет-трик в регулярных чемпионатах и вышел на второе место по этому показателю, обойдя Александра Могильного. Из россиян чаще три шайбы за игру забрасывал только Павел Буре – 20 раз. Овечкин упрочил лидерство по числу хет-триков среди действующих хоккеистов, увеличив отрыв от Яромира Ягра (15). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец отмечался тремя и более шайбами 50 раз.

Россияне, сделавшие 10 и более хет-триков в НХЛ

Игрок Клуб Число хет-триков Павел БУРЕ Ванкувер (9), Флорида (10), Рейнджерс (1) 20 Александр ОВЕЧКИН Вашингтон (18) 18 Александр МОГИЛЬНЫЙ Баффало (10), Ванкувер (4), Нью-Джерси (1), Торонто (2) 17 Илья КОВАЛЬЧУК Атланта (11), Нью-Джерси (2) 13 Алексей КОВАЛЕВ Рейнджерс (2), Питтсбург (8), Оттава (2) 12 Евгений МАЛКИН Питтсбург (11) 11

Александр Великий довел количество заброшенных шайб до 561-й и теперь делит в списке лучших снайперов НХЛ 24-е место с Майком Модано. Для того, чтобы подвинуть с 20-й строчки Марка Рекки капитану "Вашингтона" нужно отличиться еще 17 раз. По набранным очкам Овечкин вышел на 70-е место (1038 баллов), обогнав Бобби Смита. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трик за шесть минут. Такой Овечкин нам нужен!