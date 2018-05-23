Овечкин - второй в истории НХЛ по количеству седьмых матчей

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин 24 мая сыграет седьмой матч финала Кубка Стэнли против "Тампы". Форвард в 11-й раз выйдет на лед в решающей встрече серии – это второй резьтат по количеству седьмых матчей в истории НХЛ.

Рекорд лиги принадлежит защитнику "Бостона" Здено Харе. На его счету 12 решающих встреч. Третье место делят одноклубник Овечкина Никлас Бэкстрем, форвард "Брюинз" Патрис Бержерон и нападающий Милан Лучич, который играл в седьмых матчах за "Бостон" и "Эдмонтон". На их счету по десять решающих встреч.

Впервые в решающем матче серии 32-летний Овечкин сыграл против "Филадельфии" в 1/8 финала НХЛ, где его команда проиграла со счетом 2:3 в овертайме.

Решающая встреча "Тампа" – "Вашингтон" начнется в 3.00 по московскому времени.