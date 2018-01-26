Овечкин – второй игрок в истории "Вашингтона", сделавший 500 голевых передач

В первом периоде матча против "Флориды" нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей на Никласа Бэкстрема и стал вторым игроком в истории клуба, 500 раз ассистировавшим партнерам в играх регулярного чемпионата. По числу голевых пасов российского форварда опережает только Бэкстрем, помогавший партнерам отличиться 568 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории "Вашингтона"