04:47 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – второй игрок в истории "Вашингтона", сделавший 500 голевых передач


В первом периоде матча против "Флориды" нападающий "Вашингтона"  Александр Овечкин отметился голевой передачей на Никласа Бэкстрема и стал вторым игроком в истории клуба, 500 раз ассистировавшим партнерам в играх регулярного чемпионата. По числу голевых пасов российского форварда опережает только Бэкстрем, помогавший партнерам отличиться 568 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие ассистенты в истории "Вашингтона"

Игрок

Матчи

Передачи

Ср.

Никлас БЭКСТРЕМ

782

568

0,73

Александр ОВЕЧКИН

970

500

0,52

Михал ПИВОНКА

825

418

0,51

Майк ГАРТНЕР

758

397

0,52

Дэйл ХАНТЕР

872

375

0,43

Калле ЮХАНССОН

983

361

0,37

Бенгт-Оке ГУСТАФССОН

629

195

0,57

Петер БОНДРА

961

353

0,37

 

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