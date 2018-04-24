Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Второй звездой дня стал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в шестой и последней игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса" (4-2).

Первой звездой дня был признан голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший 32 из 33 бросков по своим воротам в шестой игре серии с "Бостоном" (3-3). Тройку лучших замкнул его партнер по "Мэйпл Лифс" Митчелл Марнер, в активе которого 2 (1+1) балла за результативность.