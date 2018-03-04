Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин назван второй звездой дня в НХЛ. Форвард стал автором гола в матче против "Торонто" (5:2), прошедшем под открытым небом. Шайба стала для него 40-й в сезоне.

Овечкин - пятый игрок в НХЛ, достигший отметки в 40 голов не меньше чем в девяти сезонах.

Первой звездой дня назван нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос. На его счету в игре с "Филадельфией" (7:6 Б) пять очков - два гола и три передачи.

Третья звезда дня - Джейми Бенн из "Далласа". На его счету победный бросок и голевой пас в игре с "Сент-Луисом" (3:2 ОТ).