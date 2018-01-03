Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Россиянин в матче регулярного чемпионата с "Каролиной" (5:4 ОТ) забросил две шайбы и достиг отметки в 100 победных шайб в НХЛ.

Первой звездой стал "Вегас", который в матче с "Нэшвиллом" (3:0) одержал восьмую победу подряд. Это является рекордом для клуба-дебютанта.

Третьей звездой признан вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон. Он в матче с "Нью-Джерси" (3:2 ОТ) отразил 26 из 28 бросков.