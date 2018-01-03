11:25 | Хоккей — НХЛ

Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Россиянин в матче регулярного чемпионата с "Каролиной" (5:4 ОТ) забросил две шайбы и достиг отметки в 100 победных шайб в НХЛ.

Первой звездой стал "Вегас", который в матче с "Нэшвиллом" (3:0) одержал восьмую победу подряд. Это является рекордом для клуба-дебютанта.

Третьей звездой признан вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон. Он в матче с "Нью-Джерси" (3:2 ОТ) отразил 26 из 28 бросков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Adios Amigos R...

Странно. Столько сухарей сегодня, а третья звезда - Хаттон...

14:58

adamantane'

Овца забросил очень важные шайбы (обе!). И дважды отлично сработала его связка с Бэкстрёмом.

12:46

adamantane'

bolelschik.volga34 В России у него такой халявы бы не было. Может поэтому и не хочет возвращаться??? 11:51________________________В локаут он всем всё доказывал.

12:32

adamantane'

Александру до шестисот шайб уже рукой подать. С "Вегасом" же даже в плэй-офф не будет просто никому...

12:32

Raven30101979

Сразу виден активнейший член путинстим!

12:10

bolelschik.volga34

В России у него такой халявы бы не было. Может поэтому и не хочет возвращаться???

11:51