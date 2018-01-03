Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Россиянин в матче регулярного чемпионата с "Каролиной" (5:4 ОТ) забросил две шайбы и достиг отметки в 100 победных шайб в НХЛ.
Первой звездой стал "Вегас", который в матче с "Нэшвиллом" (3:0) одержал восьмую победу подряд. Это является рекордом для клуба-дебютанта.
Третьей звездой признан вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон. Он в матче с "Нью-Джерси" (3:2 ОТ) отразил 26 из 28 бросков.
- Александр Овечкин
- Нью-Джерси Дэвилз
- Вашингтон Кэпиталз
- Каролина Харрикейнз
- Нэшвилл Предаторз
- Сент-Луис Блюз
- Картер Хаттон
- Вегас Голден Найтс
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Adios Amigos R...
Странно. Столько сухарей сегодня, а третья звезда - Хаттон...
14:58
adamantane'
Овца забросил очень важные шайбы (обе!). И дважды отлично сработала его связка с Бэкстрёмом.
12:46
adamantane'
bolelschik.volga34 В России у него такой халявы бы не было. Может поэтому и не хочет возвращаться??? 11:51________________________В локаут он всем всё доказывал.
12:32
adamantane'
Александру до шестисот шайб уже рукой подать. С "Вегасом" же даже в плэй-офф не будет просто никому...
12:32
Raven30101979
Сразу виден активнейший член путинстим!
12:10
bolelschik.volga34
В России у него такой халявы бы не было. Может поэтому и не хочет возвращаться???
11:51