Овечкин – восьмой россиянин, отдавший 500 голевых передач в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который набрал два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате НХЛ.
Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только неустанно пополняющему ассистентский счет Евгению Малкину, а от лидера – Сергея Федорова – отстает на 196 передач. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие российские ассистенты НХЛ
|
Игрок
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
1248
|
696
|
0,56
|
Сергей ЗУБОВ
|
1068
|
619
|
0,58
|
Павел ДАЦЮК
|
953
|
604
|
0,63
|
Алексей КОВАЛЕВ
|
1316
|
599
|
0,46
|
Сергей ГОНЧАР
|
1301
|
591
|
0,45
|
Александр МОГИЛЬНЫЙ
|
990
|
559
|
0,57
|
Евгений МАЛКИН
|
753
|
533
|
0,71
|
Александр ОВЕЧКИН
|
970
|
500
|
0,52
500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда
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