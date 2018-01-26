Овечкин – восьмой россиянин, отдавший 500 голевых передач в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который набрал два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате НХЛ.

Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только неустанно пополняющему ассистентский счет Евгению Малкину, а от лидера – Сергея Федорова – отстает на 196 передач. (Кирилл БУРДАКОВ)



Лучшие российские ассистенты НХЛ

Игрок Матчи Передачи Ср. Сергей ФЕДОРОВ 1248 696 0,56 Сергей ЗУБОВ 1068 619 0,58 Павел ДАЦЮК 953 604 0,63 Алексей КОВАЛЕВ 1316 599 0,46 Сергей ГОНЧАР 1301 591 0,45 Александр МОГИЛЬНЫЙ 990 559 0,57 Евгений МАЛКИН 753 533 0,71 Александр ОВЕЧКИН 970 500 0,52

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда