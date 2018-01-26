08:40 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – восьмой россиянин, отдавший 500 голевых передач в НХЛ


Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который набрал два (1+1) очка в матче с "Флоридой" (4:2), стал восьмым российским хоккеистом, сделавшим 500 голевых передач в регулярном чемпионате НХЛ.

Из продолжающих заокеанскую карьеру игроков он уступает только неустанно пополняющему ассистентский счет Евгению Малкину, а от лидера – Сергея Федорова – отстает на 196 передач. (Кирилл БУРДАКОВ)
 

Лучшие российские ассистенты НХЛ

Игрок

Матчи

Передачи

Ср.

Сергей ФЕДОРОВ

1248

696

0,56

Сергей ЗУБОВ

1068

619

0,58

Павел ДАЦЮК

953

604

0,63

Алексей КОВАЛЕВ

1316

599

0,46

Сергей ГОНЧАР

1301

591

0,45

Александр МОГИЛЬНЫЙ

990

559

0,57

Евгений МАЛКИН

753

533

0,71

Александр ОВЕЧКИН

970

500

0,52

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда

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