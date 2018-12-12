Овечкин вошел в топ-20 самых влиятельных спортсменов

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вошел в двадцатку рейтинга самых влиятельных спортсменов по версии ESPN. Он занял 17-е место.

В двадцатку также вошли первая ракетка мира румынка Симона Халеп, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич, первая ракетка мира серб Новак Джокович и лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс.

Возглавила рейтинг 12-кратная чемпионка мира американка Симона Байлс.

1. Симона Байлс (гимнастика)



2. Элиуд Кипчоге (легкая атлетика)



3. Даниэль Кормье (MMA)



4. Ария Джутанугарн (гольф)



5. Кэтлин Ледеки (плавание)



6. Хлоя Ким (сноуборд)



7. Брианна Стюарт (баскетбол)



8. Лука Модрич (футбол)



9. Симона Халеп (теннис)



10. Новак Джокович (теннис)



11. Юдзуру Ханю (фигурное катание)



12. Льюис Хэмилтон (Формула-1)



13. Леброн Джеймс (баскетбол)



14. Муки Бетс (бейсбол)



15. Дрю Брис (американский футбол)



16. Джастифай (скаковая лошадь)



17. Александр Овечкин (хоккей)



18. Патрик Махомс (американский футбол)



19. Джеймс Харден (баскетбол)



20. Майк Траут (бейсбол)