Овечкин в смокинге и шлепках станцевал с Кубком Стэнли в фонтане Белладжио. Видео

Капитана "Вашингтона" Александр Овечкин, а также его партнер по команде нападающий Никлас Бэкстрем накануне вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ снялись в промо-ролике. Хоккеисты позировали с Кубком Стэнли на фоне культовых фонтанов отеля Белладжио, который находится в Лас-Вегасе. В итоге чемпионы станцевали с трофеем, однако не обошлось без неудачных дублей.

"Линда, мы нашли фонтаны!" – обращались на видео хоккеисты к голливудской актрисе Линде Картер, которая является фанаткой столичного клуба.