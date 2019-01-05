Овечкин установил личный рекорд по матчам в НХЛ подряд

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин установил личный рекорд по количеству матчей в НХЛ подряд. Игра регулярного чемпионата против "Далласа" (1:2) стала для него 204-й. Серия стартовала 13 октября 2016 года с игры против "Питтсбурга". В 204 матчах Овечкин набрал 202 очка.

Предыдущий личный рекорд (203 матча) Овечкин установил в период с февраля 2006 по октябрь 2008 года.

В ближайшее время серия форварда прерется, поскольку НХЛ дисквалифицирует его на один матч за отказ участвовать в Матче звезд лиги.