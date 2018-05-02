Овечкин - третья звезда дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Российский нападающий забросил победную шайбу в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:3, 2-1 в серии). Также на его счету голевая передача.

Первой звездой стал форвард "Виннипега" Блейк Уилер, у которого в игре с "Нэшвиллом" (7:4, 2-1 в серии) 3 (2+1) очка.

Тройку лучших замкнул защитник "Виннипега" Дастин Бафлин, который также набрал 3 (2+1) очка в матче с "Нэшвиллом".