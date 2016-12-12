16:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин - третий в истории НХЛ по скорострельности в большинстве

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Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал 18-м хоккеистом, забившим 200 шайб в большинстве и третьим, кому понадобилось на это менее 1000 матчей. Быстрее него (866-й матч) 200 раз наказывали соперника за нарушение Марио Лемье и Бретт Халл. А абсолютный рекордсмен по числу шайб в неравных составах Дэйв Андрейчак достиг юбилейной отметки в 954-й встрече. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

200-й гол*

Марио ЛЕМЬЕ

Питтсбург

915

236

737

Бретт ХАЛЛ

Калгари, Сент-Луис, Даллас, Детройт, Финикс

1269

265

808

Александр ОВЕЧКИН

Вашингтон

866

200

866

Дэйв АНДРЕЙЧАК

Баффало, Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Колорадо, Тампа-Бэй

1639

274

954

 

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