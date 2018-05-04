Овечкин третий раз в карьере не нанес ни одного броска в створ в матче плей-офф

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не нанес ни одного удара в створ ворот в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции с "Питтсбургом" (1:3, счет в серии 2-2). Это третий подобный матч в карьере россиянина.
В четертой игре против "Пингвинз" капитан "Вашингтона" провел на площадке 21 минуту, сделал семь силовых приемов и закончил встречу с показателем "-1". Ранее россиянин не попадал в створ в матчах с "Монреалем" в 2010 году и "Нью-Йорком" в 2012-м.
В текущем розыгрыше плей-офф Овечкин набрал 13 (8+5) очков.
Материалы других СМИ
spetrov
За Арсеналий с децтва!, не говори глупостей. Достаточно было посмотреть игру, чтобы увидеть, что игрок постоянно вытягивался на Овечкина во время позиционного розыгрыша.
10:38
spetrov
Кто-то в СЭ все-таки настаивает на своей трактовке термина "бросок по воротам". )
10:36
LTZ
Я всегда считал что в хоккее ведут статистику бросков в створ, а удары это к Дзюбинье. Но, видимо, мои познания наткнулись на современную журналистику.
10:20
За Арсеналий с децтва!))
Показательный момент во время гола Оши.)) Овечкин один-одинёшенек стоит в своём любимом ЛКВ...) И... его никто не держит.) Ну заставь уже соперников уважать тебя и воспринимать как реальную угрозу!))
09:48