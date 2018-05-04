Овечкин третий раз в карьере не нанес ни одного броска в створ в матче плей-офф

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не нанес ни одного удара в створ ворот в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции с "Питтсбургом" (1:3, счет в серии 2-2). Это третий подобный матч в карьере россиянина.

В четертой игре против "Пингвинз" капитан "Вашингтона" провел на площадке 21 минуту, сделал семь силовых приемов и закончил встречу с показателем "-1". Ранее россиянин не попадал в створ в матчах с "Монреалем" в 2010 году и "Нью-Йорком" в 2012-м.

В текущем розыгрыше плей-офф Овечкин набрал 13 (8+5) очков.