Овечкин травмировал колено

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что восстановится от травмы без хирургического вмешательства. По словам форварда, повреждение, полученное в серии с "Торонто", дало знать о себе в третьей игре 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом".

- Я получил травму после удара Назема Кадри в матче с "Торонто", - приводит CSN слова Овечкина. - Повреждение дало о себе знать позже. Это случилось в третьей игре с "Питтсбургом". Это травма колена. Хирургического вмешательства не потребуется. Повреждения заживут, необходим отдых.

Ранее "Вашингтон" завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" (3-4) во втором раунде. Напомним, что Александр Овечкин не был вызван в сборную России для участия в чемпионате мира-2017 из-за травмы.