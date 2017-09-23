Овечкин сыграл в уличный хоккей с детьми с отклонениями в развитии

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл в хоккей на улице с детьми с отклонениями в развитии. Российский форвард уже четвертый год участвует в программе Ассоциации специального хоккея и помогает заниматься хоккеем людям с отклонениями в развитии. В этот раз Овечкин сыграл два матча, раздал автографы и сфотографировался с детьми.

Ovi stopped by to play in a little street hockey with the special needs hockey players! pic.twitter.com/RRpV8ZvC1o – Caps Youth Hockey (@CapsYouthHockey) 22 сентября 2017 г.