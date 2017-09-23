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00:01 | Хоккей — НХЛ

Овечкин сыграл в уличный хоккей с детьми с отклонениями в развитии


Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сыграл в хоккей на улице с детьми с отклонениями в развитии. Российский форвард уже четвертый год участвует в программе Ассоциации специального хоккея и помогает заниматься хоккеем людям с отклонениями в развитии. В этот раз Овечкин сыграл два матча, раздал автографы и сфотографировался с детьми.

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Материалы других СМИ
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