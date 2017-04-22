Овечкин сыграет в шестом матче серии против "Торонто"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин готов сыграть в шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с "Торонто", информирует официальный сайт НХЛ. По словам главного тренера "Кэпиталз" Барри Тротца, 30-летний россиянин в порядке и будет готов выйти на лед.

В пятой игре серии капитан "Столичных" получил удар в область левого колена от форварда "Торонто" Назема Кадри, больше минуту пролежал на льду и смог дойти до раздевалки только с помощью физиотерапевта.

Отметим, что за свою карьеру в НХЛ Овечкин не пропустил ни одной игры Кубка Стэнли.

После пяти встреч "Вашингтон" ведет в серии 3-2, шестая встреча пройдет в Торонто в воскресенье.

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Овечкин возвращается после удара в колено, "Вашингтон" вырывается вперед