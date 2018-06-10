Овечкин станет гостем шоу, ведущий которого часто шутил над ним

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и его одноклубник, вратарь Брэйден Холтби станут гостями американского шоу "The Tonight Show", которое ведет Джимми Фэллон, сообщает пресс-служба НХЛ. Программа выйдет в эфир 11 июня в 6.35 по московскому времени.

Ранее шоумэн неоднократно подшучивал над Овечкиным, который в ночь на 8 июня привел "Кэпиталз" к первому в истории клуба Кубку Стэнли. В финале "Вашингтон" обыграл "Вегас" (4-1 в серии).

Также 32-летний российский форвард стал обладателем "Конн Смайт Трофи" – приза самому ценному игроку плей-офф. Он стал лучшим снайпером этого розыгрыша Кубка Стэнли (15 шайб). В споре бомбардиров Овечкин уступил первую строчку соотечественнику и партнеру по команде Евгению Кузнецову – 27 (15+12) очков против 32-х (12+20).

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