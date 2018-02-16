Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ, Кучеров - третьей

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Второй звездой был назван форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший 4 (1+3) очка в матче против "Миннесоты" (5:2). Во встрече с "Уайлд" капитан "Кэпиталз" достиг отметки в 1100 (592+508) очков за карьеру.

Третьей звездой дня стал нападающий "Тампы" Никита Кучеров, на счету которого 4 (1+3) балла за результативность в игре с "Детройтом" (4:1). Первой звездой дня стал голкипер "Айлендерс" Ярослав Галак, отразивший все 50 бросков по своим воротам в матче против "Рейнджерс" (3:0).