Овечкин стал восьмым в топ-50 рейтинга TSN, первый - Кросби

TSN опубликовал предсезонный рейтинг 50 лучших игроков НХЛ. Первое место занял капитан "Питтсбурга" и сборной Канады Сидни Кросби. Лучшим из россиян стал Александр Овечкин, которому досталось восьмое место. Всего в этом рейтинге оказалось 6 россиян.

Топ-50

Рейтинг TSN

1. Сидни Кросби, "Питтсбург"

2. Патрик Кейн, "Чикаго"

3. Коннор Макдэвид, "Эдмонтон"

4. Кэри Прайс, "Монреаль"

5. Дрю Даути, "Лос-Анджелес"

6. Джейми Бенн, "Даллас"

7. Джонатан Тэйвз, "Лос-Анджелес"

8. Александр Овечкин, "Вашингтон"

9. Эрик Карлссон, "Оттава"

10. Джон Таварес, "Айлендерс"

...13. Евгений Малкин, "Питтсбург"

17. Владимир Тарасенко, "Сент-Луис"

27. Никита Кучеров, "Тампа-Бэй"

32. Евгений Кузнецов, "Вашингтон"

34. Артемий Панарин, "Чикаго".