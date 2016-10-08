Овечкин стал восьмым в топ-50 рейтинга TSN, первый - Кросби

TSN опубликовал предсезонный рейтинг 50 лучших игроков НХЛ. Первое место занял капитан "Питтсбурга" и сборной Канады Сидни Кросби. Лучшим из россиян стал Александр Овечкин, которому досталось восьмое место. Всего в этом рейтинге оказалось 6 россиян.
Топ-50
Рейтинг TSN
1. Сидни Кросби, "Питтсбург"
2. Патрик Кейн, "Чикаго"
3. Коннор Макдэвид, "Эдмонтон"
4. Кэри Прайс, "Монреаль"
5. Дрю Даути, "Лос-Анджелес"
6. Джейми Бенн, "Даллас"
7. Джонатан Тэйвз, "Лос-Анджелес"
8. Александр Овечкин, "Вашингтон"
9. Эрик Карлссон, "Оттава"
10. Джон Таварес, "Айлендерс"
...13. Евгений Малкин, "Питтсбург"
17. Владимир Тарасенко, "Сент-Луис"
27. Никита Кучеров, "Тампа-Бэй"
32. Евгений Кузнецов, "Вашингтон"
34. Артемий Панарин, "Чикаго".