Овечкин стал первым в НХЛ, кто забил 20 голов в овертайме

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (4:3 ОТ) и стал рекордсменом лиги по этому показателю. За всю историю НХЛ Овечкин стал первым, кому удалось забить 20 голов в дополнительное время.

На втором месте - форвард "Калгари" Яромир Ягр (19). Из остальных российских хоккеистов лучший результат у Сергея Федорова - 15 голов. На счету Ильи Ковальчука 14 голов. Из играющих сейчас в НХЛ россиян лучший результат у Евгения Малкина из "Питтсбурга" - 11 голов