Овечкин стал первым в НХЛ, кто забил 20 голов в овертайме

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (4:3 ОТ) и стал рекордсменом лиги по этому показателю. За всю историю НХЛ Овечкин стал первым, кому удалось забить 20 голов в дополнительное время.
На втором месте - форвард "Калгари" Яромир Ягр (19). Из остальных российских хоккеистов лучший результат у Сергея Федорова - 15 голов. На счету Ильи Ковальчука 14 голов. Из играющих сейчас в НХЛ россиян лучший результат у Евгения Малкина из "Питтсбурга" - 11 голов
- Александр Овечкин
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Якут Хан
Мирового*
06:49
Якут Хан
Овечкин монстр мипового хоккея! Как ни крути, он архи крут!))
06:48
Монте-Кристо (Мститель) .
Теперь, когда в овертайме играют трое на трое, дела у снайперов пойдут быстрее. Раньше было труднее забивать. Хотя это не отменяет то, что Овечкин - выдающийся форвард, лучший в 21 веке.
06:35