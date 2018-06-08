Овечкин стал диджеем и зажег вместе с Тиесто. Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает праздновать завоевание Кубка Стэнли. Этой ночью "Кэпиталз" выиграли у "Вегаса" (4:3) пятый матч финала НХЛ и оформили чемпионство.

После победы команда направилась отдыхать и праздновать долгожданный Кубок. В том числе они посетили один из ночных клубов Лас-Вегаса, где Овечкин зажег толпу вместе с известным диджеем Тиесто. Правда, звучали и лирические песни.

Напомним, это первый Кубок Стэнли в карьере нападающего и в истории "Вашингтона".