Овечкин стал 18-м игроком, забросившим 28 шайб в первом 31 матче сезона

"Вашингтон" обыграл "Каролину" (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хет-трик в составе победителей сделал Александр Овечкин.

Россиянин забросил 28 шайб в нынешнем сезоне. Он стал 18-м игроком в современной эре (с сезона 1943/44) который записал в свой актив 28 и более голов в 31 первом матче сезона.

Предыдущими игроками, которым это удалось, были Яромир Ягр (28 голов) и Марио Лемье (29). Оба хоккеиста установили эти достижения в сезоне-1995/96.

Ovechkin is the 18th different player in the modern era (since 1943-44) to score 28+ goals in his team's first 31 games, and third to do so since 1993-94.



The others:

Jaromir Jagr: 1995-96 (28 G in 31 GP) & 1996-97 (30 G in 31 GP)

Mario Lemieux: 1995-96 (29 G in 27 GP)#NHLStats pic.twitter.com/7hUI6v4PW2 – NHL Public Relations (@PR_NHL) 15 декабря 2018 г.

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