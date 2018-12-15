09:23 | Хоккей — НХЛ

Овечкин стал 18-м игроком, забросившим 28 шайб в первом 31 матче сезона

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"Вашингтон" обыграл "Каролину" (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хет-трик в составе победителей сделал Александр Овечкин.

Россиянин забросил 28 шайб в нынешнем сезоне. Он стал 18-м игроком в современной эре (с сезона 1943/44) который записал в свой актив 28 и более голов в 31 первом матче сезона.

Предыдущими игроками, которым это удалось, были Яромир Ягр (28 голов) и Марио Лемье (29). Оба хоккеиста установили эти достижения в сезоне-1995/96.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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