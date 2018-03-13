02:55 | Хоккей — НХЛ

Овечкин сравнялся с Марковым и Могильным по количеству матчей в НХЛ


Матч против "Виннипега" стал для Александра Овечкина 990-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По числу проведенных игр капитан "Вашингтона" сравнялся с Андреем Марковым и Александром Могильным, делящими седьмое место в списке российских гвардейцев. Большее количество встреч за карьеру провели Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1086) и Сергей Зубов (1068).

При этом Овечкин, всю карьеру выступающий за "Вашингтон", повторил российский рекорд по матчам за один клуб. Андрей Марков все свои 990 игр провел за "Монреаль". (Кирилл БУРДАКОВ) 
 

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Материалы других СМИ
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