Овечкин сравнялся с Буре по хет-трикам

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросив три шайбы в ворота "Оттавы" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ, встал в один в ряд с Павлом Буре и Петером Бондрой. У троих хоккеистов по 18 хет-триков.

С сезона-1993/94 только "Русская ракета" и словацкий бомбардир, родившийся в СССР, сделали столько же хет-триков. Овечкину для этого достижения понадобилось 12 лет. Он был выбран "Вашингтоном" на драфте 2004 года под общим первым номером и дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06.