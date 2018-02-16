Овечкин справил очередной юбилей и идет на лучший результат десятилетия

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в гостевом матче против "Миннесоты" (5:2) набрал 4 (1+3) очка и стал вторым российским хоккеистом, добравшимся до отметки 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Результативнее капитана "Кэпиталз" в НХЛ играл только Сергей Федоров, набравший за карьеру 1179 (483+696) очков. При этом Овечкин оказался 23-м игроком, набравшим 1100 очков за одну команду.
Самые результативные россияне в НХЛ. Фото "СЭ"
Овечкин уверенно идет на бомбардирский рекорд за последние семь сезонов. При этом он уже побил прошлогодний снайперский результат, а по ассистентским баллам незначительно отстает от итогового показателя сезона-2016/17.
Статистика Овечкина по сезонам. Фото "СЭ"
Материалы других СМИ
igogohruhru
Молодец. Интересно он сможет еще когда нибудь 100 очков за сезон набрать?
00:21
gfotccffdr7ngayq
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:35 16 февраля
SIZ170
Джон....Сильвер В этой регулярке Вашингтону осталось сыграть 20 матчей. 50 шайб в ней Овечкин вряд ли наберет. 21:53================= 25 а не 20..... по 82 игры за сезон
22:18 16 февраля
Джон....Сильвер
В этой регулярке Вашингтону осталось сыграть 20 матчей. 50 шайб в ней Овечкин вряд ли наберет.
21:53 16 февраля
maks55555
Овечкин и Малкин по статистике самые великие из русских, игравших в НХЛ получается.
21:24 16 февраля
Mon65
Вот откуда такие Паснаходы (пешеходы) берутся. Везде только любят свою желчь выплеснуть. Все рекорды им не рекорды, и герои не герои. Вот если бы их пустили, тогда бы они всю Канаду одной ногой. Откуда только подлости, ничем хорошим их не удивишь, все им плохо. Правильно пишут про таких, всепропальщики...Сами серые мышки, ни в одном виде человеческой деятельности не добились сколь-нибудь значимых успехов, только как моськи, лают на слона. Убогая психология, да и Личность такая же. Сложно с такими о чем-то позитивном поговорить.
21:09 16 февраля
реал курит,свиньи рулят
Паснаход......у у меня дед был,единоборствами не занимался. но двоих боксеров глушил при мне,помоложе, но конечно уже не тот компот.. жаль тебя не было, я б тебе ноги клюшкой сломал,если бы ты третьим был. и деду бы помог и тебя,вафлю с удовольствием бы шоркнул.
20:57 16 февраля
Паснаход
И в сборной не помощник.
19:35 16 февраля
Паснаход
Кубок Стэнли где? Пока что Овечкин справил нужду.
19:34 16 февраля