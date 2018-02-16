Овечкин справил очередной юбилей и идет на лучший результат десятилетия

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в гостевом матче против "Миннесоты" (5:2) набрал 4 (1+3) очка и стал вторым российским хоккеистом, добравшимся до отметки 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Результативнее капитана "Кэпиталз" в НХЛ играл только Сергей Федоров, набравший за карьеру 1179 (483+696) очков. При этом Овечкин оказался 23-м игроком, набравшим 1100 очков за одну команду.

Самые результативные россияне в НХЛ. Фото "СЭ"

Овечкин уверенно идет на бомбардирский рекорд за последние семь сезонов. При этом он уже побил прошлогодний снайперский результат, а по ассистентским баллам незначительно отстает от итогового показателя сезона-2016/17.

Статистика Овечкина по сезонам. Фото "СЭ"

Регулярный чемпионат НХЛ. Статистика