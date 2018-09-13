Овечкин спас супругу от летящего со скоростью пули футбольного мяча

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин спас жену Анастасию Шубскую от попадания в нее футбольного мяча. Это произошло 12 сентября перед началом товарищеской игры между сборными Бразилии и Сальвадора (5:0) в Лэндовере (США) на стадионе "Федэкс-филд".

Супружеская пара находилась за воротами во время разминки. Один из игроков пробил сильно мимо и мяч едва не угодил в жену Овечкина. К счастью, хоккеист показал чудеса реакции и сумел отбить быстро летящий мяч.

Ранее сообщалось, что после окончания матча Бразилия - Сальвадор Овечкин подарил свой игровой свитер форварду пентакампеонов Неймару. Взамен хоккеист получил от футболиста желтые бутсы и мяч с автографом.