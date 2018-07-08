Овечкин снова выпил из кубка Стэнли верх ногами

Капитан и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин во время вечеринки в одном из ночных клубов Москвы повторил номер с употреблением напитков из кубка Стэнли. Хоккеист выпил из чаши трофея верх ногами, в чем ему помогли партнеры по клубу защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. После трюк повторили Орлов и Кузнецов. Запись в своем Инстаграме разместила супруга чемпиона Анастасия Шубская.

В субботу Овечкин снова получил главный трофей НХЛ в личное пользование – на этот раз в Москве. Он выставил кубок в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. После этого нападающий приехал на встречу с юными хоккеистами на базе родного "Динамо" в Новогорске.

Овечкин пьет вниз головой и спит с Кубком Стэнли. Он просто с ним не расстается