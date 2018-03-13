Овечкин – шестой, кто забил 600 голов за один клуб

Все 600 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил, выступая за "Вашингтон". До него только пяти хоккеистам удавалось забить 600 голов в составе одной команды. Рекордсмен Горди Хоу 786 раз отличался, выходя на площадку в форме "Детройта". Любопытно, что лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки остановился на отметке 583 гола за "Эдмонтон" и в этот список не попал. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хоккеисты, забившие 600 голов в НХЛ за один клуб
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
И
|
Г
|
Ср.
|
1. Горди ХОУ
|
Детройт
|
1946-1971
|
1687
|
786
|
0,47
|
2. Стив АЙЗЕРМАН
|
Детройт
|
1983-2006
|
1514
|
692
|
0,46
|
3. Марио ЛЕМЬЕ
|
Питтсбург
|
1984-1994, 1995-1997, 2000-2006
|
915
|
690
|
0,75
|
4. Джо САКИК
|
Колорадо
|
1988-2009
|
1378
|
625
|
0,45
|
5. Бобби ХАЛЛ
|
Чикаго
|
1957-1972
|
1036
|
604
|
0,58
|
6. Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон
|
2005-н.в.
|
990
|
600
|
0,61
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