10:40 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – шестой, кто забил 600 голов за один клуб


Все 600 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил, выступая за "Вашингтон". До него только пяти хоккеистам удавалось забить 600 голов в составе одной команды. Рекордсмен Горди Хоу 786 раз отличался, выходя на площадку в форме "Детройта". Любопытно, что лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки остановился на отметке 583 гола за "Эдмонтон" и в этот список не попал. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, забившие 600 голов в НХЛ за один клуб

Игрок

Клуб

Сезоны

И

Г

Ср.

1. Горди ХОУ

Детройт

1946-1971

1687

786

0,47

2. Стив АЙЗЕРМАН

Детройт

1983-2006

1514

692

0,46

3. Марио ЛЕМЬЕ

Питтсбург

1984-1994, 1995-1997, 2000-2006

915

690

0,75

4. Джо САКИК

Колорадо

1988-2009

1378

625

0,45

5. Бобби ХАЛЛ

Чикаго

1957-1972

1036

604

0,58

6. Александр ОВЕЧКИН

Вашингтон

2005-н.в.

990

600

0,61
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