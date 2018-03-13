Овечкин – шестой, кто забил 600 голов за один клуб

Все 600 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил, выступая за "Вашингтон". До него только пяти хоккеистам удавалось забить 600 голов в составе одной команды. Рекордсмен Горди Хоу 786 раз отличался, выходя на площадку в форме "Детройта". Любопытно, что лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки остановился на отметке 583 гола за "Эдмонтон" и в этот список не попал. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, забившие 600 голов в НХЛ за один клуб