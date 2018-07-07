Овечкин с Кубком Стэнли прибыл в фан-зону на Воробьевых горах. Видео

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл в фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах с Кубком Стэнли. Только что стартовала фотосессия для болельщиков.
По предварительным данным, желающих сфотографироваться с Кубком несколько тысяч человек. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Обступили все подходы к сцене - визуально такая толпа за 3 часа не успеет пройти к кубку и вашингтонцам pic.twitter.com/DtYKcKMV3r– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 7 июля 2018 г.
Ови с Кубком свитой проследовали к павильону pic.twitter.com/92jwl7wFrk– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 7 июля 2018 г.
Сессия стартовала. Визуально около пяти тысяч человек ждут своей очереди pic.twitter.com/T7CE1nXXjg– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 7 июля 2018 г.
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