Овечкин с Кубком Стэнли прибыл в фан-зону на Воробьевых горах. Видео

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл в фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах с Кубком Стэнли. Только что стартовала фотосессия для болельщиков.

По предварительным данным, желающих сфотографироваться с Кубком несколько тысяч человек. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Обступили все подходы к сцене - визуально такая толпа за 3 часа не успеет пройти к кубку и вашингтонцам pic.twitter.com/DtYKcKMV3r – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 7 июля 2018 г.

Ови с Кубком свитой проследовали к павильону pic.twitter.com/92jwl7wFrk – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 7 июля 2018 г.