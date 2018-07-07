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Овечкин с Кубком Стэнли прибыл в фан-зону на Воробьевых горах. Видео


Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл в фан-зону чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах с Кубком Стэнли. Только что стартовала фотосессия для болельщиков.

По предварительным данным, желающих сфотографироваться с Кубком несколько тысяч человек. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ