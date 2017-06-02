07:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин разносчиком пиццы заработал 36 тысяч долларов

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"Вашингтон" в этом сезоне собрал более 900 тысяч долларов в различных благотворительных проектах, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Всего было проведено более 40 различных акций.

В одной из них принял участие капитан команды Александр Овечкин. Он на один день стал разносчиком пиццы. Этот проект принес "Вашингтону" 36 тысяч долларов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Русский

Нормальная акция! И деньги на благотворительность заработали мал-мало, и пиар-ход классный! Я бы сам обалдел, если б мне Овечкин пиццу принёс))))

07:57

saber1

36 т.$ за доставку!! Скока же стоила сама пицца, а????

07:53