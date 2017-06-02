Овечкин разносчиком пиццы заработал 36 тысяч долларов

"Вашингтон" в этом сезоне собрал более 900 тысяч долларов в различных благотворительных проектах, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Всего было проведено более 40 различных акций.
В одной из них принял участие капитан команды Александр Овечкин. Он на один день стал разносчиком пиццы. Этот проект принес "Вашингтону" 36 тысяч долларов.
Русский
Нормальная акция! И деньги на благотворительность заработали мал-мало, и пиар-ход классный! Я бы сам обалдел, если б мне Овечкин пиццу принёс))))
07:57
saber1
36 т.$ за доставку!! Скока же стоила сама пицца, а????
07:53