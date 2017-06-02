Овечкин разносчиком пиццы заработал 36 тысяч долларов

"Вашингтон" в этом сезоне собрал более 900 тысяч долларов в различных благотворительных проектах, сообщает пресс-служба "Кэпиталз". Всего было проведено более 40 различных акций.

В одной из них принял участие капитан команды Александр Овечкин. Он на один день стал разносчиком пиццы. Этот проект принес "Вашингтону" 36 тысяч долларов.