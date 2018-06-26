Овечкин рассказал, почему так бурно праздновал победу в Кубке Стэнли

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в интервью "СЭ" рассказал о том, как праздновал победу в Кубке Стэнли.

- В том состоянии, в котором мы были, там не только вверх ногами можно было из Кубка Стэнли пить. Но все хорошо. Отмечали с душой, - сказал Овечкин.

- Никто до вас так публично никогда не праздновал.

- Нет, почему? Все празднуют публично, с болельщиками. У нас все это шло от чистого сердца, с душой. Все радовались, все довольны. Все к этому шло. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Овечкина - скоро в "СЭ"