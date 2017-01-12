Овечкин рассказал, благодаря кому сумел набрать 1000 очков в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, выразил благодарность за поддержку.

Всего в активе капитана "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Благодарю моих товарищей по команде, болельщиков и руководство "Вашингтона" за поддержку, - написал Овечкин на своей странице в Instagram. - Спасибо моей лучшей жене, друзьям и родителям. Это все благодаря вам!

Великая восьмерка