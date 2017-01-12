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Овечкин рассказал, благодаря кому сумел набрать 1000 очков в НХЛ

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, выразил благодарность за поддержку.

Всего в активе капитана "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Благодарю моих товарищей по команде, болельщиков и руководство "Вашингтона" за поддержку, - написал Овечкин на своей странице в Instagram. - Спасибо моей лучшей жене, друзьям и родителям. Это все благодаря вам!

Великая восьмерка

 

Thanks to my teammates, fans and caps organization for your support!tnx to my best wife, my friends and my parents!! It's all just because of you!❤️😘

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Янв 11 2017 в 9:40 PST

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