Овечкин провел тренировочную сессию для юных хоккеистов

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел тренировочную сессию для юных игроков клуба "Форт Дюпон Кэннонс", сообщает официальный сайт лиги. В занятии приняли участие 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

- Дети получили удовольствие от работы с ним, - сказал 79-летний Нил Хендерсон, основатель "Форт Дюпона". - Они сразу находят с ним общий язык. Я им говорю, что так начинали все профессионалы. Хоккеисты отличаются от других спортсменов. Они надевают коньки, выходят на лед и катаются с детьми. Вряд ли вы увидите, как баскетболист пойдет на площадку в парке, чтобы позаниматься с детьми. Только если рядом будет пресс-атташе клуба. То же самое в футболе. А хоккеист выйдет на лед и поможет мальчишке, который не умеет кататься. Он поговорит с ним. Ему совсем не обязательно знать его имя. А парень его запомнит.

- Я сам был ребенком и мечтал о том, чтобы покататься с хоккеистами из НХЛ, которых я знал и за которыми постоянно следил, - сказал Овечкин. - Это отличный шанс для меня и для них.

После тренировки россиянин подарил клюшку с автографом 15-летнему Эрику Беннетту.

- Я спросил ребят, кто лучший среди них, - объяснил Овечкин. - Они сказали Беннетт. Поэтому я отдал ему свою клюшку. Я надеюсь, что он станет профессиональным спортсменом и ему доставит это удовольствие.

- Он замечательный человек, приятно знать, что такой великий игрок помогает нам, - сказал Беннетт. - Он подарил мне свою клюшку, хотя я даже об этом не просил. Это поразительно.